Ставропольцы чаще смотрят видео в Instagram и на YouTube, чем в онлайн-кинотеатрах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика пользователями в Ставропольском крае.

Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 42% от общего трафика в сети оператора. В среднем за месяц абоненты МегаФона в регионе используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 7,5 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть 1 сезон отечественного сериала «Вампиры средней полосы» в формате 4K UHD (Ultra HD) почти 50 тысяч раз.

Больше всего интернет-трафика у абонентов оператора на Ставрополье уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили более 5000 Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще свыше 4200 Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал сервис «КиноПоиск» и онлайн-кинотеатры Okko и ivi.

По статистике самыми популярными социальными сетями среди жителей региона являются «Одноклассники» и «ВКонтакте», а из мессенджеров ставропольцы предпочитают Тelegram и WhatsApp.