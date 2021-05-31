В Ставрополе сильный ливень затопил несколько квартир

На Ставрополь 30 мая обрушился очередной сильнейший ливень. Как рассказали в пресс-службе администрации города, коммунальные службы из-за этого работали в усиленном режиме. Всего единую дежурно-диспетчерскую службу приняла 16 обращений по подтоплениям частных территорий.

31 мая городские спасатели завершат ликвидацию последствий ливня по одному оставшемуся адресу.

И, кстати, сегодня, в единую дежурно-диспетчерскую службу Ставрополя поступило три заявки от жителей об угрозе падения деревьев. Спасатели распилили деревья и вывезли их.

Кроме того, в доме № 49/6 по улице Кулакова произошел забой водосточной трубы. Подтопленными оказались две квартиры. Для оказания помощи жильцам на место выехали представители Октябрьской администрации. Забой удалось устранить силами ТСЖ.

Из-за разгула стихии произошло 10 аварийных отключений электроэнергии. На контроле городских спасателей остается район Зеленой рощи. Работы планируется завершить сегодня, 31 мая.

Сейчас коммунальщики завершают устранение последствий стихии и приводят город в порядок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил упростить процедуру выплат пострадавшим от стихии жителям края.

Владимиров потребовал изменить соответствующую нормативную правовую базу в случае необходимости. Как прозвучало, средства пострадавшим должны быть выплачены максимально оперативно.

– Помогите людям быстрее получить средства, чтобы они скорее смогли восстановить пострадавшее имущество, – подчеркнул глава региона.