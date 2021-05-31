В Ставрополе 1 июня заработают игровые площадки, покажут мультфильмы на экране и раздадут мороженое детям

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

1 июня в Международный день защиты детей в Ставрополе пройдет ряд праздничных мероприятий.

Самое массовое и красочное состоится в центре города – на Александровской площади. Там с 15:00 начнут свою работу игровые альтернативные площадки.

Каждый желающий сможет поучаствовать в запуске корабликов на фонтане. Всех сладкоежек угостят вкусным мороженым.

А в 16:30 начнется концертная программа, где танцевальные коллективы Ставропольского Дворца культуры и спорта покажут свои лучшие номера. Вечером всех гостей ждет сюрприз – показ мультфильмов на большом экране под открытым небом.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, куда сходить с ребенком в День защиты детей 2021 в Ставрополе. А также детей Ставрополя ждут головокружительные аттракционы, вкусное мороженое и море веселья в парках нашего города.