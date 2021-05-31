В Ставропольском крае водителей наказали за нарушение тишины

В крупных городах Ставрополья за выходные проходил третий майский этап операции «Тишина». Рейды прошли в Ставрополе, Пятигорске, Минеральных Водах, Ессентуках, Кисловодске и Невинномысске.

Именно там, по статистике, фиксируется наибольшее количество фактов нарушений тишины и порядка водителями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так, в Кисловодске с 28 по 30 мая к ответственности привлекли 10 нарушителей, которые громко слушали музыку после 23:00в своих машинах. Против них составили административные материалы.

Административная ответственность за нарушение тишины, покоя граждан предусматривает денежный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф возрастает до 5 тысяч рублей.

После составления административного материала нарушитель ожидает вызова на административную комиссию по месту совершения правонарушения в органы исполнительной власти, которая дает правовую оценку действиям и определяет меру ответственности.

Кроме того, во время рейдов к ответственности привлекались авто и мотовладельцы с громким выхлопом. Против водителей, в конструкцию транспортных средств которых внесены незаконные технические изменения, составляется материал.

А автомобиль отправляется на технический осмотр, по результатам которого регистрация может быть аннулирована, а эксплуатация, до устранения причин задержания, запрещена.

Очередной этап операции «Тишина» проведут на следующие выходные.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 30 мая жители бурно обсуждали ДТП с перевернутой машиной такси. Так, водитель не справился с управлением, въехал в припаркованную иномарку.

Машина перевернулась на бок. К счастью, погибших и пострадавших нет. За рулем был 56-летний водитель с очевидными признаками опьянения.

Мужчина признался, что сел за руль пьяным. А злоупотреблял спиртным мужчина, по его словам, из-за семейных неурядиц.