На Ставрополье завершился второй этап проекта «Школа фермера» Россельхозбанка

Фото: Россельхозбанк.

31 мая в России стало на 352 квалифицированных агрария больше: состоялся выпускной слушателей второго этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. По решению РСХБ лучшим студентам выделяется грантовая поддержка.

С завершением обучения фермеров поздравили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

- Фермер - это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения, к тому, что ты делаешь, здесь ничего не получится. Труд фермера - очень благородный и крайне необходимый. В то же время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера». И если в первом потоке обучались 114 слушателей, то вторая волна охватила уже 352 человека из 15 регионов. Самых успешных выпускников, которые подготовили лучшие бизнес-планы, мы наградим, - сказал Борис Листов.

По словам замминистра, малый агробизнес - сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Во-многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров.

На это в том числе направлен уникальный образовательный проект «Школа фермера», который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России. По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов.

- Важно, что «Школа фермера» дает прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями, - отметила Оксана Лут, подчеркнув, что успешно развивать агробизнес с учетом полученных компетенций помогает господдержка - гранты «Агростратап», «Агропрогресс» и на развитие семейных ферм.

Среди учеников второго потока «Школы фермера» 167 человек были уже действующими фермерами, которые пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса или запуска новых проектов. Однако большинство - 185 слушателей - это люди, которые впервые решили связать жизнь с сельским хозяйством. Им «Школа фермера» помогла войти в профессию и освоить ее.

Обучение проходило по 17 специализациям, которые выбирались исходя из заинтересованности региона в развитии той или иной подотрасли АПК. Среди них - птицеводство, растениеводство, мясное скотоводство, молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство и др.

Выпускники получили документы государственного образца и теперь могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. При этом по инициативе Россельхозбанка в каждом из 15 субъектов РФ были отобраны три наиболее рентабельных и значимых для региона бизнес-проекта. Их авторы получили гранты.

На Ставрополье слушателями Школы стали начинающие фермеры, развивающие собственное дело в рамках одного из трех направлений подготовки: «Садоводство», «Тепличное хозяйство», «Овцеводство».

Например, Сергей Топчиев - потомственный аграрий. Его отец всю жизнь работает на земле и выращивает зерновые и зернобобовые уже более 30 лет. Сергею всегда хотелось продолжить семейное дело, и вот представилась возможность попробовать себя на сельскохозяйственном поприще. Последние 5 лет мужчина работал под руководством отца, но знаний и опыта не хватало, поэтому решил повысить квалификацию и пошел учиться в Школу фермера.

- Здесь я выбрал новое для себя направление - «Тепличное хозяйство». И не прогадал. Выращивание зерновых культур в нашем регионе - процесс рискованный: год на год не приходится. А вот теплицы - это другое. Итог работы зависит не от погоды, а от нас самих, наших усилий, знаний и опыта. Вот и в результате обучения в Школе фермера мне удалось разработать и защитить бизнес-план по организации выращивания томатов продленного оборота в закрытом грунте с использованием системы гидропоники. Сейчас в нашем хозяйстве мы уже начали активно внедрять этот проект. Объем пока, конечно, небольшой, но благодаря текущей и дальнейшей поддержке Россельхозбанка надеемся увеличить производство томатов, выращенных в теплицах, - рассказывает предприниматель.

Кстати, Сергей вошел в число грантополучателей Россельхозбанка и уже планирует на что сможет потратить полученные средства.

«Школа фермера» - это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

«Школа фермера» была открыта 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию.