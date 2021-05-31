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Общество31 мая 2021 20:22

В Железноводске построят новый санаторий на 500 мест за 3 млрд рублей

Завершат работы в 2025 году
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В администрации Железноводска рассказали, что в ближайшие несколько лет в городе-курорте появится новый санаторий. Комплекс рассчитан на 500 отдыхающих, а весь инвест-проект обойдется в 3 миллиарда рублей.

Здание расположат в курортной зоне Железноводска, где сконцентрированы почти все санатории. Здравницы - отличительная "черта" города, жители всей России приезжают сюда поправить здоровье.

Благодаря курортам и санаториям, Железноводск активно развивается за счет курортных сборов. Всего в городе больше 20 санаториев и здравниц. Часть оздоровительных программ выступают терренкуры - специальные прогулочные тропы в лесах и горах.

"КП-Северный Кавказ" писала, что в следующем году протяженность терренкуров увеличится минимум в пять раз. Сейчас общая длина дорог - 20 км, а к концу следующего года она перевалит за все 100 км.