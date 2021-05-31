Молодые парламентарии СКФО соберутся в Пятигорске

Совет молодых депутатов был создан в 2014 году при Думе Ставропольского края

4 июня 2021 года в Пятигорске пройдет общее собрание молодых депутатов Ставропольского края, к которому присоединятся молодые депутаты законодательных и представительных органов республик СКФО.

Совет молодых депутатов был создан в 2014 году при Думе Ставропольского края и на протяжении несколько лет успешно реализует образовательно-просветительский проект "Школа парламентаризма", девятый семинар, которого состоится в ходе встречи.

Во второй день общение молодых парламентариев пройдет на базе музейно-выставочного комплекса "Моя страна. Моя история».

Одним из главных вопросов повестки станет создание Совета, призванного объединить молодых законодателей из всех регионов СКФО. Также для молодых специалистов опытные и известные эксперты и депутаты проведут дискуссию, посвященную законотворческой деятельности, представят механизмы реализации федеральных программ, расскажут об особенностях взаимодействия с избирателями.

- Сегодня в политике востребованы высокообразованные, компетентные и, главное, неравнодушные люди. У Совета молодых депутатов прекрасный потенциал и масса возможностей. В подобном общении молодые люди приобретают опыт и могут поделиться новыми идеями, – прокомментировал председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.