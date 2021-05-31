На поддержку более 300 сельских семей Ставрополья в 2022 году выделили 390 млн

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края сообщило, что в 2022 году семьи из сельских территорий смогу получить господдержку для приобретения жилья. В прошлом году власти региона также поддержали местных жителей.

С 31 мая начался сбор заявок на социальную выплату по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Пока что на льготу претендуют 303 семьи. Всего на поддержку населения выделили 390 миллионов рублей.

- Что касается благоустройства сельских территорий, в крае уже реализовано 14 проектов в 12 округах, и на сегодняшний день мы получили от муниципалитетов порядка 70 заявок на общую сумму 140 млн рублей, - отметил заместитель министра Олег Юрченко.

Отметим, программа предназначена для восстановления и поддержания сельской местности: ремонт и строительство социально-значимых объектов, налаживание систем газа и водоснабжения, подтягивание местных дорог к федеральным нормативам, благоустройство населенных пунктов и т.д.