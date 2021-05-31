Законотворческая деятельность Думы Ставрополья в 2021 году направлена на развитие региона

Пандемия не должна стать препятствием для дальнейшего развития Ставрополья

Краевые парламентарии продолжают развивать законодательную базу, региона. В текущем году приоритетом является экономическая и социальная поддержка жителей региона, а также закрепление мер, направленных на восстановление жизненно важных отраслей.

ЭКОНОМИКА

В начале 2021 года был принят законопроект о внесении изменений в закон «О патентной системе налогообложения». Он позволяет снизить налоговую нагрузку для предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения после отмены в стране единого налога на вмененный доход (ЕНВД). За первый квартал 2021 года на патент перешли 15 тысяч предпринимателей, что в три раза больше, чем в 2020 году. Всего уже выписано и переоформлено более 18 тысяч патентов.

Изменения в закон «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках», упростили процедуру вхождения резидентов в региональные индустриальные парки. Ранее резидентом может стать компания, зарегистрированная на территории всего края, а не только в муниципалитете, в границах которого находится парк.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Расширены возможности применения программы социального контракта: в мае краевые депутаты проголосовали за изменения в закон, который отменяет ограничение в периодичности получения помощи. Раньше заключить контракт можно было не чаще раза в пять лет. В 2021 году в бюджете региона предусмотрено более 630 млн. рублей, что позволит заключить 6 тысяч таких контрактов.

Во исполнение Указа президента России депутатами были внесены изменения в краевой закон, касающийся выплат на детей от 3 до 7 лет для некоторых категорий семей. Размер выплаты теперь будет ранжирован в зависимости от доходов семьи. Минимальный размер выплаты остался равным 50% прожиточного минимума для детей в крае, но для семей, чей доход с учетом полученных денег остается ниже прожиточного минимума, пособие будет назначаться в размере 75% или 100% размера регионального прожиточного минимума для детей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дополнительные возможности для реализации инициативных проектов появились у жителей края благодаря принятию краевого закона «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае». В нем закрепили право граждан участвовать в распределении средств местного бюджета, предлагать объекты на конкурсный отбор и контролировать исполнение проектов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новые возможности открылись для владельцев ЛПХ: эксперимент по закладке суперинтенсивных садов с капельным орошением признали успешным. Согласно изменениям, внесенным в закон «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае», претендовать на получение грантов на закладку таких садов могут владельцы личных подсобных хозяйств во всех муниципальных и городских округах края, а также в городе Невинномысске.

Важные изменения произошли в области виноградарства и виноделия: ставропольские виноградари получили господдержку. Согласно закону «О некоторых вопросах в области виноградарства и виноделия в Ставропольском крае» компании, изготавливающие продукцию из местного винограда, могут рассчитывать на финансовую помощь – мера направлена на поддержку предприятий, увеличение объемов и повышение конкурентоспособности.

- Пандемия не должна стать препятствием для дальнейшего развития Ставрополья. Дума Ставропольского края готова и дальнейшем обеспечивать обеспечить эффективное законодательное сопровождение социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей края, – отметил председатель Думы региона Геннадий Ягубов.