Поступок 9-летней девочки из ставропольского села занесен в Почетную книгу «Горячее сердце»

Фото: администрация Апанасенковского округа

Ученица 3-го класса школы №1 села Дивного Апанасенковского округа Милана Курбанова стала лауреатом всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце».

Отважная школьница смогла спастись сама и оказать помощь родственникам во время автомобильной аварии.

Так, во время ДТП девочке удалось выбраться из перевернувшегося автомобиля через разбитое стекло и позвать на помощь пострадавшим маме и дяде.

Проявленное ребенком в сложной ситуации мужество не осталось незамеченным. За этот поступок оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы удостоил Милану нагрудным знаком «Горячее сердце». Заслуженную награду девочка получила в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны (Москва).

Министерство просвещения России в качестве поощрения предоставило школьнице путевку во Всероссийский детский центр «Орленок» для участия в тематической смене «Горячее сердце».

Напомним, сегодня 1 июня – День защиты детей. «КП-Северный Кавказ» писала, куда сходить с ребенком в этот праздник в Ставрополе.