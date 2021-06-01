Невинномысским химикам вручили награды

Химиков поздравили с профессиональным праздником.

Глав Невинномысска Михаил Миненков поздравил химиков с профессиональным праздником. На своей странице в Инстаграме он рассказал о том, как прошло торжественное мероприятие.

На церемонии в Ставрополе глава региона Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, министр энергетики, промышленности и связи Виталий Шульженко вручили награды лучшим представителям отрасли. Среди них - и работники АО «Невинномысский Азот».

Почетные грамоты губернатора Ставропольского края получили Станислав Иваненко, Александр Курочкин и Павел Швечиков. Почетные грамоты краевой Думы - Ирина Атюскова, Андрей Макаренко и Александр Семенов. Почетные грамоты профильного министерства - Александр Павлюков, Элла Столярова и Дмитрий Федиско.

- Химическая промышленность - это широкая линейка важной для экономики продукции, это современная наукоёмкая отрасль, это значительный инженерный потенциал и большой человеческий капитал. Это то, что формирует настоящее и будущее нашего края и нашей страны. Желаю всем предприятиям химпрома безаварийной работы, а каждому работнику отрасли - крепкого здоровья и благополучия, - отметил в своём приветствии Владимир Владимиров.

«Азотовцев» поздравил и директор предприятия Сергей Клявлин. Он поблагодарил коллег за профессионализм и пожелал химикам новых успехов.

Напомним, в этом году химики Невинномысска вместе со всем городом отпразднуют еще один большой общий большой праздник. Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, куда входит и «Невинномысский Азот», отмечает свое 20-летие. По уже сложившейся традиции День компании планируется объединить с Днем города, чтобы подарить невинномысцам в сентябре запоминающийся праздник с массой интересных мероприятий и, конечно, концертом звезды российской эстрады.