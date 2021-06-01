Ставрополье стало лучшим в СКФО регионом по социально-экономическому развитию

Ставропольский край стал 37- м регионом России по социально-экономическому развитию, сообщило РИА Новости.

Сам рейтинг основывается на различных показателях, характеризующих экономическое положение регионов.

И, кстати, состав лидеров и аутсайдеров сильно не изменился. Так, верхние строчки занимают крупные финансовые и промышленные центры, а внизу рейтинга — регионы с невысокой степенью индустриализации.

Итак, результаты по нашему региону:

Место по итогам 2020 года – 37.

Интегральный рейтинг по итогам 2020 года, баллы – 39,500

Место по итогам 2019 года – 30.

Интегральный рейтинг по итогам 2019 года, баллы – 47,418.

Так, Ставрополье по сравнению с 2019 годом упал на с 30 места на 37.

Что касается в рейтинге регионов СКФО, то наш край в этой строчке занимает лидирующее положение. Так, например, Северная Осетия-Алания расположилась на 77 месте.

Причем, эта республике сохраняет стабильность, так как в 2019 году находилась на этой же позиции. Дагестан занимает 49 место. В отличии от Осетии этот регион вырос. В 2019 году он был на 57 месте.

Чечня стоит на 63-м месте, а в 2019 году республика занимала 68 место. КЧР в 2020 году заняла 81 место, тот же показатель был у этого региона и в 2019 году.

В целом ситуация в большинстве регионов России по сравнению с 2020 годом ухудшилась. Специалисты связывают это с пандемией. В этом рейтинге лидирующее место заняла столица нашей страны.