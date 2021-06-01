В Ставрополе полицейские спасли упавшего в канаву ребенка

Полицейские, которые спасли ребенка: Артур Аванесян и Наталья Марьина

Инцидент произошел недалеко от железной дороги, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

В Ставрополе транспортные полицейские спасли 11-мальчика. Школьник упал в канаву недалеко от железной дороги и не мог самостоятельно выбраться. В это время рядом проходили полицейские Артур Аванесян и Наталья Марьина. Они услышали крики мальчика и поспешили на помощь.

Правоохранители вытащили ребенка, который находился на дне ямы по колено в воде. Об этом рассказали в пресс-службе транспортного МВД по региону. Мальчик успел за это время замерзнуть в холодной воде.

До приезда медиков полицейские одели школьника в свою форменную одежду. Позже выяснилось, что 11-летний житель краевого центра по дороге домой решил поиграть у канавы и свалился в яму.

Правоохранители сейчас выясняют причины инцидента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье началась проверка после информации об отравлении девушки-подростка наркотиками.