В Октябрьском районе Ставрополя благоустраивают зоны семейного отдыха. Одна из них будет находиться на территории, прилегающей к зданию Дома детского творчества на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Работы там проходят в полном разгаре. Впереди — обустройство зон с игровым и спортивным оборудованием.

Также продолжаются работы и в сквере на пересечении Азовской улицы и Можайского переулка.

Строители начали прокладывать там пешеходные дорожки. В зоне отдыха высадят газонную траву и цветы, установят удобные скамейки, детские игровые комплексы.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что 1 июня в Ставропольском крае открыли купальный сезон. Правда, нырнуть в Комсомольское озеро жителям нашего региона сегодня не удастся. 1 июня синоптики обещают дождливую погоду.