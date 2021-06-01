Включаем скорость: «Ростелеком» поддержал атлетический полумарафон в Пятигорске

Фото: Ростелеком.

Мероприятия инициированы для развития спортивного туризма и популяризации легкой атлетики среди любителей спорта. Национальный провайдер предоставил подарки победителям соревнований.

- Поддержка массового спорта - неотъемлемая часть социальной политики «Ростелекома». Такие мероприятия не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и показывают всю красоту и гостеприимство нашего курортного края. Ежегодно турпоток в регион увеличивается примерно на 6%. Для нас, как крупнейшего оператора связи, это сигнал к реализации проектов, направленных на дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, - отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

«Kavkaz. Run» проводится с 2016 года. За пять лет в забегах приняли участие более 30 000 спортсменов из России и стран зарубежья. Особенностью беговых событий «Kavkaz. Run» стали масштабные семейные фестивали. В рамках легкоатлетических соревнований проводятся детские мастер-классы, оздоровительные тренинги, тимбилдинги, организуется разнообразная концертная и развлекательная программа. В этом году в курортных забегах приняли участие более тысячи человек.

- Это первое крупное спортивное событие в регионе после снятия ограничений, связанных с пандемией. «Ростелеком», несмотря на все особенности организации мероприятия и повышенные требования к безопасности, поддержал проект и поспособствовал тому, чтобы соревнования состоялись. Рады и искренне гордимся такими партнерами, потому что от их поддержки в плюсе все: и организаторы, и гости, и, конечно, участники, - рассказал Михаил Шоров, организатор полумарафонов «Kavkaz. Run».

В детском забеге приняли участие 100 юных спортсменов в возрасте от 5 до 8 лет. Дети пробежали дистанцию 0,6 км с подъемом от театра Оперетты до Пушкинских ванн и обратно.

- Понравилось участвовать, потому что бег делает меня спортивнее, сильнее и увереннее. В гору было труднее всего бежать, но я справился и занял второе место. Подарки мне помогут в тренировках, так как в следующем году планирую снова бежать, чтобы показать лучший результат, - поделился впечатлениями Мирон Тавасян, призер детского забега «Kavkaz. Run».

Подробно о программах «Ростелекома» в сфере социальной политики можно узнать на официальном сайте.