«Россети Северный Кавказ» за 4 месяца взыскали 186 млн рублей долгов c ЖКХ КБР

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«Россети Северный Кавказ» за 4 месяца 2021 года направили в суды 398 исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию с предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики. Исковые требования энергокомпанией предъявлены на сумму порядка 305 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2021 года, с учетом рассмотрения исков за прошлые периоды, судебные инстанции удовлетворили 449 исков на сумму 186 млн рублей. Общая сумма уже поступивших на счета энергосбытовой компании денежных средств превысила 60 млн рублей. На стадии рассмотрения в Арбитражном суде Кабардино-Балкарии находятся еще 463 иска на общую сумму более 377 млн рублей.

Как сообщил управляющий директор АО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, по состоянию на 1 мая текущего года общая задолженность за электроэнергию коммунальных предприятий КБР превысила 2,5 млрд рублей. Уровень оплаты данной группы потребителей за 4 месяца 2021 года составил всего 30%.