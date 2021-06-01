В СКФО стартовал социально-образовательный проект «Россети Северный Кавказ»

Фото: Россети.

Серию совместных уроков по профилактике электротравматизма и оказанию первой помощи при получении электротравмы проводят энергетик и волонтер-медик. Подобная инициатива реализуется компанией «Россети Северный Кавказ» впервые и приурочена к Международному Дню защиты детей.

«Пульс света» - это своеобразный симбиоз многолетнего опыта «Россетей» по проведению уроков электробезопасности и проекта по оказанию первой помощи, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Участники - школьники средних и старших классов в сопровождении наставников. Уроки также транслируются в онлайн-формате через официальные аккаунты энергокомпании в социальной сети Instagram.

Первый «энергомедицинский» урок прошел сегодня в Пятигорске, в 28-й общеобразовательной школе столицы федерального округа. Участниками в офлайн-формате стали порядка 120 школьников 7 - 10-х классов. В онлайн-режиме урок посмотрели около 250 пользователей соцсетей.

В теоретической части ребятам подробно напомнили, как важно соблюдать правила безопасности при обращении с электричеством. В практическом блоке школьники узнали, как оказать первую помощь человеку, получившему электротравму легкой и средней тяжести. Школьники смогли применить навыки по оказанию помощи на тренажере «Гоша».

Проект «Пульс света» продлится неделю. Уроки пройдут во всех регионах СКФО.