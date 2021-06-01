Дума Ставропольского края поддержала благотворительный марафон

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

В Международный день защиты детей депутаты Думы Ставропольского края перечислили однодневный заработок в пользу нуждающихся в помощи ставропольцев.

На Ставрополье 1 июня началась широкомасштабная благотворительная акция.

Неравнодушные жители края собирают средства для помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Акция проходит при поддержке губернатора регионауже в 31 рази продлится до конца этого года.

- Из маленьких добрых дел часто рождается настоящее чудо. Я благодарю всех, кто присоединился к марафону и выразил свою поддержку людям, которые попали в трудную ситуацию. Любая помощьважна и может изменить чью-то жизнь, – прокомментировал инициативу краевого парламента спикер Думы Геннадий Ягубов.

Организатором марафона выступает ставропольское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и благотворительная некоммерческая организация«Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края».

Присоединиться к марафону могут все желающие.