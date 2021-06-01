В Невинномысске отреставрируют две старые стелы и украсят их символами города

Реставрация двух стел в Невинномысске. Фото: пресс-служба администрации города

В мэрии Невинномысска рассказали, что вместе с реставрацией путепровода по улице Гагарина строители займутся и двумя старыми стелами. Теперь монументы украсят символами промышленного города.

Стелы построили в 1975 году, одна приурочена к тридцатому юбилею Победы, а вторая - 150-летию основания Невинномысска. Сейчас их облицовывают с использованием пластических композиций. На барельефах будут изображены символы химической, пищевой и энергетической промышленности. Также разместят надпись "Невинномысск" и букву "Y" - слияние двух рек Кубани и Зеленчука.

- Обе стелы оснастят современной технологичной подсветкой, которую будет заметно издалека. Работы по устройству стел рабочие обещают завершить к концу недели, - заявил глава города Михаил Миненков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти города досрочно заканчивают ремонт путепровода по улице Гагарина. Путепровод - это мост, который создает новый автомобильный маршрут. Он важен для распределения транспортной нагрузки. Строительство моста распределили на два года, но по факту мост возвели за один год.