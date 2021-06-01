ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний

Ежегодно онкозаболевания выявляют у 4,5 тыс. российских детей. В подавляющем большинстве случаев детская онкология поддается лечению, однако требует дорогостоящих препаратов и операций. Для помощи в решении этой проблемы ВТБ с 1 июня, в День защиты детей, запускает бесплатное оформление страховок на случай онкологического заболевания всех детей, родители которых получают детские выплаты на карту платежной системы «Мир», эмитированную ВТБ. В том числе программа коснется новых клиентов банка, которые выпустят карту «Мир» ВТБ на физическом носителе или в цифровом варианте и оформят ее для зачисления детских пособий от государства.

После получения «детской» выплаты банк в SMS предложит клиенту подключить бесплатную годовую страховку. Защита будет активирована со следующего календарного месяца после согласия клиента на оформление страховки и начнет действовать через месяц. Например, если выплата на ребенка была перечислена в июле и родитель сразу активировал страховку, то страховая защита будет действовать с начала сентября.

Страховка покрывает лечение большинства новообразований и предусматривает терапию «под ключ», в том числе проведение операций, поиск донора костного мозга, авиабилеты для больного ребенка и сопровождающего взрослого. Подробные условия страхования и информация об активации страхового полиса размещены на сайте ВТБ .

- Онкострахование детей - уникальный проект на российском рынке. Мы оказываем дополнительную поддержку семьям с детьми в самом важном вопросе - вопросе детского здоровья. В большинстве случаев детская онкология поддается лечению при условии своевременной диагностики и грамотной организации медицинской помощи, доступа к необходимым лекарствам и реестрам доноров костного мозга, если требуется трансплантация. К сожалению, у родителей не всегда хватает для этого ресурсов. Поэтому всем гражданам, которые будут получать государственные выплаты на детей на карты «Мир» ВТБ, мы с 1 июня предлагаем оформить такую страховку бесплатно. Это поможет спасти сотни детских жизней, - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Основатель и генеральный директор компании «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер отмечает: «К сожалению, с детской онкологией может столкнуться любая семья. В этих случаях крайне важно оперативно принять меры, вовремя получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, независимо от достатка родителей или региона проживания. Наш совместный проект с ВТБ - еще один шаг в направлении решения абсолютно всех вопросов в случае выявления таких заболеваний. Мы искренне благодарны ВТБ за поддержку российских семей в этом жизненно важном деле».

Чтобы оформить бесплатную страховку, необходимо получить любое детское пособие из перечня выплат/пособий, участвующих в программе, на карту «Мир» ВТБ и активировать полис. Страховым случаем является потребность в лечении злокачественного новообразования, которое было впервые диагностировано или о котором стало известно впервые в течение периода страхования. Чтобы заявить о страховом случае, необходимо обратиться в страховую компанию, предоставляющую сервис. Участниками программы не могут стать родители, чей ребенок уже проходит лечение или нуждается в лечении от онкологии на момент получения выплаты.

НАША СПРАВКА

Виды пособий и выплат для участия в программе:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- единовременная выплата на школьников и будущих первоклассников от 6 до 18 лет (2021);

- ежемесячное пособие беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях и вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет;

- ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

- ежемесячное пособие на детей из неполных семей с 8 до 17 лет.