Жители Пятигорска выбрали набережную реки Подкумок для благоустройства в 2022 году

В администрации Пятигорска заявили, что по результатам народного опроса за объекты благоустройства на 2022 год победила набережная вдоль реки Подкумок. Именно ее выбрала большая часть жителей города-курорта.

Всего на выбор предлагали несколько вариантов: лесопарковую зону в поселке Свободы (как раз район набережной), сквер у школы №3 и лесопарковую зону в поселке Энергетик. Местные жители сделали свой выбор в пользу первого проекта. За этот вариант свой голос оставили почти 16 тысяч человек.

- Сегодня вручил благодарственные письма волонтерам, блогерам-активным жителям и коллективам предприятий и учреждений за активное участие в организации рейтингового голосования, - заявил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о голосовании за объекты благоустройства. Всего было представлено 85 инициатив благоустройства, в каждом муниципалитете реализуют по одной из них.

Всего в народном опросе приняли участие более 300 тысяч человек.