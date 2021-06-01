Больше 200 предприятий АПК Ставрополья защищают 700 тыс. га почвы биологическими средствами

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края провело серию вебинаров с аграриями региона в Буденновском, Предгорном и Петровском городских округах. В частности, обсуждался вопрос перехода сельхозпредприятий на биологические средства защиты почвы от паразитов.

Биологический способ, как и химический, базируется на использовании специфических препаратов. Но вот только в биологических средствах совсем иной состав, более безопасный и для растений, и для почвы, и для человека.

На настоящий момент больше 200 предприятий обрабатывают 700 тысяч гектаров именно биологическими препаратами защиты.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2021 году аграрии Ставропольского края планируют собрать около 300 тонн земляники с полей. Это на 20% больше урожая 2020 года.