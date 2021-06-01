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Общество1 июня 2021 21:25

На Ставрополье градовые облака разогнали рядом ракетных выстрелов

Это нужно для предотвращения погодных ненастий, которые зачастили на территории края
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ФГБУ "Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" сообщили, что в несколько грозовых облаков над Ставропольем выпустили 7 ракет.

В частности, облака разбили над Кочубеевском и Кировском округах края. Метеорологи уверены, что они несли с собой сильный град. Всего выделяют четыре категории градоопасности. Эти тучи - третий уровень.

Специалисты выпустили ракеты типа "Алазань-6". Опасность градобоя приближена к нулю. Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала о недавнем погодном ненастье, которое принесло большой вред жителям Ставропольского края. Град разбил больше 300 домов и автомобилей, в Георгиевском округе ввели режим ЧС.