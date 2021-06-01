В Ставрополе полицейские сняли мужчину с карниза 16-го этажа, где он пробыл час

Полиция Ставрополя получила сигнал о том, что местный житель уже час стоит на карнизе 16-го этажа. До того, как правоохранители прибыли на место, соседи мужчины отговаривали его от прыжка.

Пока неизвестно, что он делал за собственным балконом так долго. Но полицейские вошли в квартиру и сняли неудавшегося прыгуна с карниза. После его сразу передали медикам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом интересном случае: житель Ставропольского края абсолютно голый спрыгнул из окна на дерево, чтобы помочиться. Очевидцы уверяют, что все случилось около общежития политехнического колледжа. Парень спрыгнул с пятого этажа и чудом не пострадал.