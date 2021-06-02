В Пятигорске 2 июня коммунальщики отключают водоснабжение

В Пятигорске сегодня, 2 июня, запланировано масштабное ограничение водоснабжения города. В этот день коммунальщики проведут ремонт водовода на улице Смирнова и водопровода на пересечении улиц 3 линия и Саенко.

Подача воды сегодня будет ограничена с 09:00 до 17:00.

Кроме жилых домов, будет прекращено водоснабжение ряда социальных объектов и предприятий. Полный список опубликован на официальном сайте администрации города.

Воду будут подвозить автоцистернами по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское. Телефоны: 33−26−60 и 33−06−28.

В Ставрополе 2 июня на улице Ленина специалисты проведут плановый капремонт водопровода.

Некоторые дома от улицы Ленина до улицы Розы Люксембург попадут под временное отключение воды. Так, ограничения будут действовать с 08:30 до 17:00.