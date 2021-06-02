В Ставропольском крае директор фирмы скрыл от налоговой более 180 млн рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье директор фирмы с 2016 года по 2019 года уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 168 миллионов рублей.

Также директор сокрыл деньги, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.

Против него возбудили уголовные дела по статьям: «Уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном и особо крупном размерах», «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье руководители предприятия скрыли более 380 млн рублей налогов. Во время предварительного следствия предприятие-должник в полном объеме возместило причиненный бюджету РФ ущерб, уплатив недоимку по налогу, пени и штраф на общую сумму 389 миллионов рублей.