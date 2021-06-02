Прокуратура проверит ДТП с участием ребенка и 14-летнего мопедиста в Георгиевске

Фото: УГИБДД по СК

В Георгиевске организована проверка по факту ДТП с участием ребенка и 14-летнего мопедиста. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Вечером 1 июня на улице Пионерская водитель мопеда Омакс не справился с управлением и сбил 3-летнюю девочку, которая гуляла с матерью. Ребенку диагностировали травму головы и назначили амбулаторное лечение. По его словам, он не заметил девочку.

- По данному факту Георгиевской межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.