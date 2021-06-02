На Ставрополье клоп-черепашка атаковал 70% посевов

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья

Аграрии Ставрополья проводят мероприятия по защите посевов сельхозкультур от вредителей.

Самый эффективный метод по борьбе с клопом-черепашком - это специализированные биологические и химические средства.

Им на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители уже обработали 479,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что весна этого года в целом порадовала ставропольских аграриев осадками. В большинстве округов запасы продуктивной влаги оцениваются как очень хорошие.

Только на востоке Ставрополья отмечается недобор осадков, на ряде агропредприятий уже зафиксировали гибель части посевов от засухи.

Например, в Нефтекумском, Левокумском, Арзгирском районах и округах выпало от 15 до 26 мм осадков, что составляет от 32 до 54% от климатической нормы.