14 фактов хищения электроэнергии почти на полмиллиона рублей пресекли «Россети Северный Кавказ» в Чечне

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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в мае текущего года выявили в Шелковском районе Чечни 14 фактов незаконного потребления электроэнергии юридическими лицами.

По 7 фактам бездоговорного потребления энергоресурса более чем на 80 тыс. кВт.ч (порядка 480 тыс. рублей) уже составлены акты и переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках законодательства. Еще по 7 выявленным эпизодам во время рейдовой проверки владельцев коммерческих точек не оказалось на месте. Им оперативно направлены официальные предписания для урегулирования взаимоотношений с энергокомпанией. Ущерб, причиненный данными нарушителями электросетевому комплексу республики, устанавливается.

Всего в мае энергетики проверили в Шелковском районе 84 юридических лица: магазины, пекарни и автомойки, расположенные в населенных пунктах Дубовская, Гребенская, Шелковская, Коби.

«Оперативный штаб по развитию региональной электроэнергетики в рамках поручений Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и при содействии «Россети Северный Кавказ» продолжает мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов хищения электроэнергии. Рабочие группы проверяют исправность проводки, выявляют «набросы» на провода, факты подключения к чужим объектам и намеренное вмешательство в работу счетчиков для снижения показаний приборов учета. В особом порядке проверяются также договоры на технологическое присоединение и энергоснабжение", – отметил заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по безопасности Руслан Рашаев.

Важная составляющая рейдовых мероприятий – информационно-разъяснительная работа. Энергетики подчеркивают: неучтенное потребление электроэнергии не выгодно, в первую очередь, самим потребителям, так как приводит к снижению качества и надежности услуг по передаче электрической энергии. Кроме того, несанкционированное энергопотребление может провоцировать технологические нарушения, скачки напряжения и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.