Житель Пятигорска продал Тверскому зоопарку 25 ланей, которых не существует

Находчивый бизнесмен из Пятигорска заключил договор с зоопарком в Тверской области о продаже 25 ланей. Нормальна процедура отношений зоопарка и юридического лица. Вот только мужчина использовал реквизиты ИП, которое якобы находилось в Карачаево-Черкесии, а не Ставропольском крае.

Конечно, никаких диких животных у мошенника не было. На несуществующих ланях он заработал 2 миллиона 250 тысяч рублей, получил деньги и исчез. Администрация зоопарка забила тревогу, дело дошло до МВД России по КЧР. Виновника быстро нашли - им оказался 18-летний житель Пятигорска.

Но нельзя сказать, что парень не имел никакого отношения к фауне. При обыске у него дома нашли диких птиц в клетках. Пока неизвестно, откуда он их достал и что собрался делать, но полиция взяла это на заметку.

Молодой ставропольчанин пройдет по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", а также возместит ущерб зоопарку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае директор фирмы скрыл от налоговой 180 миллионов рублей. Он не платил некоторые налоги, а деньги клал себе "в карман".