На Ставрополье введут алгоритм плавного старта и окончания отопительного сезона

В министерстве ЖКХ Ставропольского края сообщили, что по поручению губернатора региона Владимира Владимирова будет внедрен алгоритм плавного начала и завершения отопительного сезона. Решить эту проблемы призваны терморегуляторы.

Терморегулятор - механизм, который может контролировать подачу тепла, исходя из температуры воздуха. Если его правильно отрегулировать, размеры коммунальных платежей могут уменьшиться, а в помещениях будет комфортная температура.

При этом владельцы жилплощади в многоквартирных домах могут рассчитывать на компенсацию расходов при установке оборудования - до 80%.

Напомним, в этом году погода в Ставропольском крае не радует местных жителей. Весной, когда завершился отопительный сезон, снова пришли холода. Население массового оставляло жалобы о том, что местные власти рано остановили подачу тепла - люди замерзали.

Региональные власти учли капризы погоды, теперь вопрос с отоплением будет решен.