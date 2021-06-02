В 8 городах Ставрополья пройдут рейды по операции "Вежливый водитель"

Профилактическая кампания стартует 3 июня и закончится 5 июня. В рамках операции "Вежливый водитель" сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в 8 городах и 8 округах Ставропольского края.

В частности, проследят за водителями Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Нефтекумска, Минвод, Изобильного и Новоалександровска. Также полиция выйдет на проверку в Левокумском, Буденновском, Красногвардейском, Арзгирском, Предгорном, Шпаковском, Кочубеевском, Труновском округах.

Экипажи ДПС будут дежурить на федеральной трассе "Кавказ", автодороге Минеральные Воды - Кисловодск, объездных дорогах КМВ и Буденновска. Всего в акции примут участие 50 бригад ДПС ГИБДД.

Необходимость операции диктуется летним сезоном: на дорогах региона стало больше пешеходов и автомобилей. Поэтому полиция проследит за соблюдением правил дорожного движения и расскажет, что такое вежливое вождение.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе наказали водителей за нарушение тишины. Полиция также провела несколько рейдов на тех, кто игнорирует закон.