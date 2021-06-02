На Ставрополье водитель, нарушавшая ПДД 40 раз, погибла в аварии

В аварии погибли женщина. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что сегодня в 17:30 произошло ДТП по дороге "Георгиевск-Новопавловск". Столкнулся легковой автомобиль ВАЗ-2113 и микроавтобус Форд Транзит. В автобусе не было пассажиров, а виновница аварии скончалась на месте.

Погибшая - жительница Пятигорска 42-х лет. Полиция неоднократно замечала за ней нарушение скоростного режима и других правил дорожного движения. Двигаясь по трассе с большой скоростью, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась "лоб в лоб" с микроавтобусом.

- Установлено, что водительский стаж погибшей 8 лет, за это время она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД около 40 раз, в том числе за нарушение скоростного режима. По факту автоаварии назначена проверка, обстоятельства уточняются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что 1 июня 2021 года на улице Пионерская водитель мопеда Омакс не справился с управлением и сбил 3-летнюю девочку, которая гуляла с матерью. Ребенку диагностировали травму головы и назначили амбулаторное лечение. По его словам, он не заметил девочку.