На Ставрополье соберут вдвое больше пшеницы, чем в 2020 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2021 году в регионе планируют увеличить урожай зерновых культур в два раза. Этот показатель сравнивают с результатами в 2020 году, когда в стране бушевала пандемия.

- Очень бы хотелось ориентироваться на урожай 2018-2019 годов, 10 миллионов очень бы хотелось, чтобы мы собрали, - заявил Владимиров.

До уборочной кампании еще две недели. За это время нестабильная ставропольская погода может сильно повлиять на жизнь растений. Например, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что из-за засухи погибла часть посевов.

Но глава региона успокоил население: весна этого года стала достаточно благоприятной для растений, которые напитались необходимым количеством влаги. Сейчас 90% посевной площади находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, Ставропольский край входит в рейтинг трех крупнейших регионов-производителей зерна в России.