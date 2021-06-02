Число безработных в Ставропольском крае упало с 86 до 25 тысяч человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на экономическом форуме, что уровень безработицы в регионе упал в три раза по сравнению с 2020 годом. Ранее на учете стояли 86 тысяч человек, сейчас их 25 тысяч.

Владимиров также отметил, что каждый день тысяча безработных находят свободную вакансию. На Ставрополье создают новые рабочие места, в основном за счет появления новых производств и расширения уже имеющихся.

Например, появление тепличных комплексов дало возможность 38 тысячам местных жителей устроиться на работу. А в Невинномысске постоянно появляются сотни рабочих мест.

- То, что в крае расширяются и открываются новые производства - хороший знак: мы продолжаем развивать наш Ставропольский край. И предприятия, создающие новые рабочие места на Ставрополье, мы обязательно будем поддерживать в планах роста, - заявил Владимиров.