Курорты Кавказских Минеральных Вод вошли в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха

Чаще всего туристы бронируют отдых от 1 до 8 ночей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Курорты Ставрополья вошли в топ-10 не только самых популярных, но и бюджетных направлений для отдыха летом 2021.
Такое исследование провел один из российских сервисов бронирования жилья. Итак, исключая море, больше всего туристы едут на курорты Кавказских Минеральных Вод, в Ленинградскую, Оренбургскую, Калининградскую, Свердловскую, Ростовскую и Волгоградскую области, Татарстан.
Чаще всего туристы бронируют отдых от 1 до 8 ночей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что курорты Кавказских Минеральных Вод посетил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.
Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной, которая в эти дни выступала в регионе.