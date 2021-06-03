Курорты Кавказских Минеральных Вод вошли в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха

Чаще всего туристы бронируют отдых от 1 до 8 ночей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Курорты Ставрополья вошли в топ-10 не только самых популярных, но и бюджетных направлений для отдыха летом 2021.

Такое исследование провел один из российских сервисов бронирования жилья. Итак, исключая море, больше всего туристы едут на курорты Кавказских Минеральных Вод, в Ленинградскую, Оренбургскую, Калининградскую, Свердловскую, Ростовскую и Волгоградскую области, Татарстан.

Чаще всего туристы бронируют отдых от 1 до 8 ночей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что курорты Кавказских Минеральных Вод посетил ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

Известный историк моды пил минеральную моду, фотографировался в домике Лермонтова в Пятигорске, выбирал местные пионы для певицы Надежды Бабкиной, которая в эти дни выступала в регионе.