В компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко проходят региональные этапы научно-технической конференции

Работы этих молодых специалистов признаны лучшими.

На «Невинномысском Азоте», входящем в состав Группы «ЕвроХим», прошла научно-техническая конференция имени первого главного инженера предприятия, Героя Социалистического труда Вячеслава Михайловича Низяева.

Конференция - самое важное мероприятие в жизни молодых специалистов «Азота». В течение года ребята готовят свои научные проекты: выбирают тему, прорабатывают теоретическую и практическую составляющие, определяют экономический эффект предлагаемых мероприятий, далее работы оценивают наставники, руководители, директора по направлениям.

В этом году в мероприятии приняли участие 17 докладчиков. Почетное третье место разделили сразу два «азотовца» - слесарь-ремонтник централизованного цеха ремонта и технического обслуживания машинного оборудования Виктор Щукин и аппаратчик гранулирования цеха № 3-А по производству аммиачной селитры и жидких азотных удобрений Вадим Якименко с соавтором - аппаратчиком подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции цеха № 1-Б по производству аммиака Еленой Якименко.

Второй стала лаборант химического анализа централизованного отдела технического контроля - испытательного центра Юлия Кузьмина в соавторстве с лаборантом химического анализа этого же цеха Яной Кузьминой, девушки рассмотрели возможности для улучшения качества NPK удобрений.

Победителем признана работа о снижении пылимости сложных минеральных удобрений лаборанта химического анализа централизованного отдела технического контроля - испытательного центра Светланы Цыкаловой, которой теперь предстоит подготовиться к защите проекта на еще более высоком уровне - осенью она будет представлять «Невинномысский Азот» на общей конференции молодых специалистов предприятий «ЕвроХима».