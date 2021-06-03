На Ставрополье прививку от COVID-19 сделали 263 тысячи человек

На Ставрополье продолжается вакцинация населения от ковида. Пройти ее может любой желающий. На сегодняшний день, 3 июня прививку от коронавируса сделали больше 265 тысяч жителей региона. Сделать привику может каждый житель региона.

В лабораториях Ставрополья провели около 1 миллиона 871 тысячи тестов на COVID-19. Об этом 3 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. В крае продолжают выявлять новые случаи передачи инфекции.

Так, за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 59 человек. Число зараженных достигло 54978.

За вчерашний день победить болезнь смогли 64 человека. Число выздоровевших достигло 52067. К сожалению, зарегистрированы и летальные исходы, связанные с коронавирусом.