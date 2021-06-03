Курортный сбор позволил восстановить 48 объектов курортной инфраструктуры Кавминвод

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Ставрополья ответил на вопрос федеральных информационных агентств о развитии санаторно-курортной отрасли после завершения острой фазы пандемии.

По словам главы региона, турпоток на Кавказские Минеральные Воды восстановился. Сегодня одна из задач санаторно-курортного комплекса региона: выйти на уровень 2019 года по количеству отдыхающих – не менее 1,5 миллиона человек.

– Динамика заполняемости санаториев на майских праздниках показала, что рост идет опережающими темпами. Эту положительную тенденцию мы стараемся подкреплять насыщенным событийным туризмом и развитием инфраструктуры здравниц. Только в этом году на Кавминводах планируем завершить 2 новых крупных объекта, – отметил Владимир Владимиров.

Всего в течение года в здравницах и гостиницах на КМВ планируется создание около 1000 новых койкомест.

Одним из наиболее эффективных инструментов развития территорий курортов губернатор назвал курортный сбор.

По словам главы края, с 2018 году на Ставрополье направлено на благоустройство и восстановление туристических объектов около 1 миллиарда рублей. Эти средства позволили привести в порядок 48 объектов. В том числе, работы на 13 из них должны быть завершены в этом году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ПМЭФ-2021 заключили соглашение о развитии делового и событийного туризма на Ставрополье. Подписи под документом поставили губернатор региона и исполняющий обязанности директора Ассоциации Сагид Заремуков.