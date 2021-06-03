Северная Осетия договорилась о сотрудничестве с Новосибирской областью

Подписание соглашения.

Врио главы РСО - Алания принимает участие в Петербургском экономическом форуме, основная тема которого «Снова вместе. Экономика новой реальности». Сегодня на площадке ПМЭФ Сергей Меняйло поставил свою подпись под соглашением о сотрудничестве с Новосибирской областью. По его словам, соглашение открывает «широкие перспективы для взаимодействия двух регионов, в частности, в области образования»:

- ...Хочу отметить, что подписанный сегодня документ - это не рамочное соглашение, а задел на вполне конкретную работу. Сразу после форума будем планировать форматы взаимодействия, обмен опытом.

Руководитель Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, пообещал, что «сотрудничество будет крепнуть, будут появляться новые направления». - Обязательно приедем в Северную Осетию с дружеским и рабочим визитом, чтобы посмотреть ваш прекрасный край и обсудить перспективы взаимодействия, - добавил новосибирский губернатор.

На Петербургском форуме идет интенсивная работа, в ближайшее время Сергей Меняйло встретится с руководителями крупных предприятий. В рамках ПМЭФ запланировано подписание нескольких важных соглашений. Как рассказали в пресс-службе главы республики, врио главы Северной Осетии примет участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».