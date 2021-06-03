За четыре года в Невинномысске средняя зарплата увеличилась на 7 тысяч рублей

Мэр Невинномысска Михаил Миненков рассказал, что с 2017 года средняя зарплата в городе увеличилась на 7 тысяч рублей. Если в 2017 году она составляла 35 тысяч, то в 2020 - 42 тысячи рублей.

Также увеличилось число вакансий. Так как Невинномысск - промышленный город, большое количество рабочих мест дают именно предприятия. По словам градоначальника, сейчас в городе более 10 тысяч свободных вакансий.

- В Невинномысске идет жесткая борьба за трудовые ресурсы. Предприятия переманивают друг у друга специалистов, привлекая их высокими зарплатами, - заявил Миненков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в скором времени в Невинномысске появится минимум 200 новых рабочих мест. А если говорить об уровне безработицы в регионе, то он в три раза упал после пандемии 2020 года. Раньше в центре занятости были зарегистрированы 86 тысяч безработных, а сейчас - 25 тысяч.