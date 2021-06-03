Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2021 19:30

Двух дагестанцев арестовали за вылов 600 кг краснокнижного осетра

Им грозит до трех лет лишения свободы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

ГУ ФСБ России по Республике Дагестан сообщило, что двух местных жителей задержали за незаконный вылов рыбы. Они добывали осетр, который находится в Красной книге России.

Находчивые молодые люди были пойманы в Кизляре прямо "за руку": когда они грузили килограммы рыбы в багажник, их остановили сотрудники ФСБ. А машине уже находились 628 кг осетра - это 170 рыбин. Животину изъяли, а жителей Дагестана задержали.

Они могут пройти по статье "незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ", за нарушение которой грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что недавно в Дагестане на берегу Каспийского моря нашли десятки мертвых краснокнижных тюленей.