Двух дагестанцев арестовали за вылов 600 кг краснокнижного осетра

ГУ ФСБ России по Республике Дагестан сообщило, что двух местных жителей задержали за незаконный вылов рыбы. Они добывали осетр, который находится в Красной книге России.

Находчивые молодые люди были пойманы в Кизляре прямо "за руку": когда они грузили килограммы рыбы в багажник, их остановили сотрудники ФСБ. А машине уже находились 628 кг осетра - это 170 рыбин. Животину изъяли, а жителей Дагестана задержали.

Они могут пройти по статье "незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ", за нарушение которой грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что недавно в Дагестане на берегу Каспийского моря нашли десятки мертвых краснокнижных тюленей.