В Ставрополе планируют открыть новую стену для граффити

Стену откроют к концу июня в Ставрополе на улице Доваторцев. Пока что проект согласовывают, это займет некоторое время. Первая такая стена появилась на той же улице в 2020 году. Ее расписали рисунками, надписями и тэгами.

Если проект одобрят, то большую часть стены выделят для профессиональных стрит-художников, а остальную - для любителей. По мнению автора проекта, очень важно создавать "легальные" площадки для граффити и давать возможность творческой молодежи выразить себя.

Если этого не делать, они будут нарушать закон и расписывать жилые и иные здания, а их творения закрасят коммунальщики.

Напомним, ранее в Пятигорске вручили Премию уличной культуры "КАРДО". Об этом подробно писала "КП-Северный Кавказ".