Власти Георгиевска ищут нового подрядчика на реставрацию особняка Головина

Особняк Головина - объект культурного наследия местного значения. Он был построен в ХХ веке и должен был быть отреставрирован к 2024 году. Власти города заключили договор с подрядчиком, но организация решила не выполнять своих обязанностей.

Сначала шло сильное отставание от графика, различные неурядицы, а затем ответственное лицо просто не выполняло объем работ. Поэтому договор с фирмой разорвали и выставили проект на аукцион.

Помимо особняка Головина в план реставрации входит дом купца Белоусова, еще одного исторического здания. Оба объекта очень важны для Георгиевска, поэтому этот вопрос взяла на контроль администрация города.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе недавно завершили восстановление здания в центре города, которое раньше украшал советский витраж.