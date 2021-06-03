В Ставрополе сняли с производство сметану, в которой дрожжи превысили норму в 6 раз

Пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что в ставропольской сметане нашли нарушение по пропорциям веществ в составе. Так, количество дрожжей в продукте превысило норму в почти шесть раз.

- В продукции обнаружены дрожжи в количестве 305 КОЕ/г, хотя при нормативном значении допускается не более 50 КОЕ/г, - объяснили в ведомстве.

Такое количество может пагубно повлиять на здоровье потребителя. Это - прямое нарушение нормативов технического регламента Евразийского экономического союза.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае ввели обязательную маркировку на молочные продукты. В частности, это касается мороженого и сыров.