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Общество4 июня 2021 9:09

В Ставрополе 5 июня развернется ярмарка выходного дня

На этот раз она откроется на улице Серова, 466
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 5 июня по традиции развернется ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется на улице Серова, 466. Полный график на июнь смотрите по ссылке.

Жители и гости краевого центра в эту субботу с 08:00 до 16:00 смогу приобрести свежие овощи, фрукты, выращенные на ставропольской земле.

А также посетителей ярмарки ждут мясные деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные изделия, мед, рыба и многое другое.

По словам производителей, цены приятно удивят горожан.