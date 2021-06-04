В Ставрополе 5 июня развернется ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 5 июня по традиции развернется ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется на улице Серова, 466. Полный график на июнь смотрите по ссылке.

Жители и гости краевого центра в эту субботу с 08:00 до 16:00 смогу приобрести свежие овощи, фрукты, выращенные на ставропольской земле.

А также посетителей ярмарки ждут мясные деликатесы, молочная продукция, хлебобулочные изделия, мед, рыба и многое другое.

По словам производителей, цены приятно удивят горожан.