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Общество4 июня 2021 11:02

Стала известна причина увольнения министра туризма и оздоровительных курортов края

На сайте губернатора Ставрополья появилась соответствующая информация
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев 31 мая 2021 года освобожден от занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в региональном ведомстве.

На сайте губернатора Ставрополья появилась соответствующая информация. Так, стала известна причина увольнения министра туризма и оздоровительных курортов края:

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева. Руководитель министерства оставил должность по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписано накануне.