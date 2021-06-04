Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев 31 мая 2021 года освобожден от занимаемой должности. Эту информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в региональном ведомстве.

На сайте губернатора Ставрополья появилась соответствующая информация. Так, стала известна причина увольнения министра туризма и оздоровительных курортов края:

- Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева. Руководитель министерства оставил должность по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписано накануне.