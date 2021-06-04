Ставрополье развивает сотрудничество с компанией «1С»

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На площадке Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Ставрополья и фирмой «1С». Подписи под документом поставили губернатор нашего и директор компании Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для информатизации региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Эта договоренность, в том числе, направлена на решение задачи по цифровой трансформации государственного управления, которая идет сейчас в крае.

Соглашение также нацелено на развитие кадрового потенциала региона в сфере информационных технологий. Оно заключено сроком на один год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Курортный сбор позволил восстановить 48 объектов курортной инфраструктуры Кавминвод.

– Динамика заполняемости санаториев на майских праздниках показала, что рост идет опережающими темпами. Эту положительную тенденцию мы стараемся подкреплять насыщенным событийным туризмом и развитием инфраструктуры здравниц. Только в этом году на Кавминводах планируем завершить 2 новых крупных объекта, – отметил Владимир Владимиров.

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