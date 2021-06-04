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Общество4 июня 2021 13:24

В Ставрополе строят шестиполосную дорогу на улице Ивана Щипакина

Появление автодороги увеличит пропускную способ
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе большинство горожан проголосовали за благоустройство бульвара на улице Ивана Щипакина. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Там идет строительство шестиполосной дороги.

- Проектной документацией предусмотрено строительство шестиполосной трассы с разворотным кругом и пешеходной частью на ул. Ивана Щипакина от проспекта Российский до частично застроенной территории, - говорится в сообщении.

Там также установят городскую мебель: урны, лавочки и велопарковки. Большой плюс для жителей Ставрополя - появление автодороги увеличит пропускную способ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что два туристических объекта Ставрополя вошли в топ-1000 брендов России. Ими стали «Татарское городище» и Аланский мавзолей Дургулеля Великого, который находится в ставропольском краеведческом музее.