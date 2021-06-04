На Ставрополье доступно более 55 тыс. доз вакцины от COVID-19

Особое внимание уделяется людям в группе риска, то есть в возрасте старше 60 лет - среди них прививки сделали около 119 тыс. человек Фото: "КП" Архив

Кампания по вакцинации в Ставропольском крае существенно улучшила эпидобстановку по коронавирусной инфекции.

Распространение заболевания постепенно идет на спад, а темпы иммунизации населения растут. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила замминистра здравоохранения Наталия Звягинцева.

На сегодняшний день первые прививки сделали более 268 тыс. человек. Второй компонент получили около 212 тыс. В общей сложности от коронавируса вакцинировано порядка 20% от необходимого количества жителей края.

Особое внимание уделяется людям в группе риска, то есть в возрасте старше 60 лет - среди них прививки сделали около 119 тыс. человек.

Ежедневно в крае прививается порядка 6 тыс. человек, однако представитель минздрава отметила, что медики готовы темпы нарастить - вакцины в крае хватает.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще 70 человек заразились коронавирусной инфекцией за вчерашний день.

За сутки скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в регионе достигло 55048.

А за весь период пандемии на Ставрополье скончались 1531. К счастью, за сутки смогли победить болезнь 106 пациентов. Они выписаны из под меднаблюдения. Всего выздоровели в крае 52173.